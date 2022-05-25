Череповец, Вологодская область, 25 мая 2022, 18:21 — REGNUM Триста волонтеров примут участие в реабилитации территории Байкальского ЦБК летом 2022 года. Об этом на форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», который проходит в эти дни Вологодской области, рассказал первый заместитель генерального директора компании «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов.
По его словам, молодёжь из всех регионов страны в июне съедется в город Байкальск, чтобы за лето обустроить десять километров экотроп в районе бывшего Байкальского ЦБК. Благоустройство экотроп — часть большого проекта по восстановлению территории комбината. Предприятие закрыли в 2012 году, остались брошенные здания, много мусора.
В 2022 году «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» планирует разместить временную инфраструктуру рядом с бывшим БЦБК — павильоны для проведения слётов и сессий, где можно будет проводить мероприятия на 500–600 человек.
ООО «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» — дочерняя компания госкорпорации ВЭБ. РФ, оператор проектов комплексного развития Байкальской природной территории.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 28 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.
Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».
Организаторы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.
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