Череповец, Вологодская область, 25 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Триста волонтеров примут участие в реабилитации территории Байкальского ЦБК летом 2022 года. Об этом на форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», который проходит в эти дни Вологодской области, рассказал первый заместитель генерального директора компании «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Байкал

По его словам, молодёжь из всех регионов страны в июне съедется в город Байкальск, чтобы за лето обустроить десять километров экотроп в районе бывшего Байкальского ЦБК. Благоустройство экотроп — часть большого проекта по восстановлению территории комбината. Предприятие закрыли в 2012 году, остались брошенные здания, много мусора.

«Мы готовим проект развития и планировки территории бывшего комбината. Это 700 гектаров на берегу Байкала, — рассказал Тумун Цыдыпов, — Есть идея сделать на месте ЦБК всероссийский молодёжный экологический кампус. Это яркий социальный проект общенационального масштаба в сфере экологии. Мы сформировали эту идею вместе с ребятами-экоактивистами, это запрос «от земли». Мы построили первые километры экологических троп и убедились, что волонтёрские сообщества работают, люди отзываются. Провели много сессий с молодёжным активом и сформировали образ будущего молодёжного кампуса. Замысел в том, чтобы сделать на берегу самого чистого озера точку сборки разных экологических инициатив, накапливать базу знаний».

В 2022 году «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» планирует разместить временную инфраструктуру рядом с бывшим БЦБК — павильоны для проведения слётов и сессий, где можно будет проводить мероприятия на 500–600 человек.

ООО «БАЙКАЛ. ЦЕНТР» — дочерняя компания госкорпорации ВЭБ. РФ, оператор проектов комплексного развития Байкальской природной территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 28 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.

Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».

Организаторы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.

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