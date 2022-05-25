Москва, 25 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Россия должна быть готова возобновить испытания ядерного оружия и применить его в случае опасности против Польши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Unsplash Термоядерные испытания

«Защитить Калининградскую область при нынешнем соотношении военных сил в Европе можно только путем размещения там тактического ядерного оружия и демонстрации готовности его использования на ранней стадии конфликта путем ударов по военной инфраструктуре Польши», — заявил эксперт.

Чтобы продемонстрировать такую готовность, надо возобновить ядерные испытания на Новой Земле, а также внести соответствующие изменения в российскую военную доктрину, полагает политолог.

«Там должно быть четко зафиксировано, что атака НАТО на Калининградскую область при помощи обычного оружия будет являться основанием для применения нами ядерного оружия по территории стран, с которых осуществляется нападение» — заключил Александров.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что между Украиной и Польшей не будет границ, а президент Украины Владимир Зеленский анонсировал закон о предоставлении гражданам Польши ряда преимуществ и прав на Украине, и т. ч. доступа к гостайне.