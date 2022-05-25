Вологда, , 18:20 — REGNUM В Вологде число частных зарядных станций для электромобилей выросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Электромобиль Rudko

«Один из первопроходцев электромобильного движения в нашем городе Антон Зеленцов установил у своего дома электрозарядную станцию. Конечно, согласовав это с другими собственниками дома. Затраты на электроэнергию по выведенной линии оплачивает сам Антон по показателям счетчика. Мощность такой зарядки 3,5 кВт в час. И кстати, это не первая частная зарядка, в городе их 5», — написал чиновник.

По информации Ассоциации развития электротранспорта, из 200 электрокаров Вологодской области 150 ездят в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, электромобили Evolute, которые будут производиться на липецком заводе, впервые представили в Москве.