Кемерово, , 18:24 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка в связи с пожаром в одном из рыбоперерабатывающих цехов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

«25 мая 2022 года в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенных в Ленинске — Кузнецком, произошёл пожар. По предварительным данным пострадавших нет, площадь пожара составила 1 200 кв. м.», — уточнили в ведомстве. — Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на предприятии в Ленинске-Кузнецком произошёл крупный пожар. Возгорание случилось в рыбоперерабатывающем цеху.

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