Москва, 25 мая 2022, 18:19 — REGNUM Об увеличении в России с 1 июня прожиточного минимума на десять процентов заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.
Говоря о мерах поддержки жителей России в условиях санкций, президент объявил:
Глава государства напомнил, что увеличатся соответственно размеры части пособий и выплат. Это станет ещё одним подспорьем для многих семей с детьми.
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