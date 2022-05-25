Москва, 25 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Об увеличении в России с 1 июня прожиточного минимума на десять процентов заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.

Kremlin.ru Владимир Путин

Говоря о мерах поддержки жителей России в условиях санкций, президент объявил:

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей».

Глава государства напомнил, что увеличатся соответственно размеры части пособий и выплат. Это станет ещё одним подспорьем для многих семей с детьми.