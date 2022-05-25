Самарканд, Узбекистан, 25 мая 2022, 18:18 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 25 мая провел переговоры с главой Делегации Европейского Союза в Узбекистане Шарлотт Адриан, сообщает МИД Узбекистана.
Отмечается, что европейская сторона положительно оценила наблюдаемую в последние годы активизацию связей с Узбекистаном по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес. Также отмечено эффективное функционирование совместных органов взаимодействия, которые способствуют укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
МИД проинформировал, что подтверждена готовность сторон к организации в городе Самарканде министерской встречи «Евросоюз — Центральная Азия» по укреплению взаимосвязи и устойчивому развитию, а также осуществлению к ней тщательной подготовительной работы.