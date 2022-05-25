Барселона, Испания, , 18:17 — REGNUM 25 мая каталонская «Барселона» в рамках товарищеской встречи одержала волевую победу над Звездами австралийской А-Лиги. Основное время матча завершилось со счетом 3:2в пользу «сине-гранатовых».

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Усман Дембеле (34’ Гави), Адама Траоре (71’ Серхио Бускетс) и Ансумане Фати (77’ Антонио Аранда). Голы звезд А-Лиги забили Рено Пископо (47’) и Адама Траоре (53’ Рено Пископо).

Составы команд:

Звезды А-Лиги: Курто (Редмэйн, 46’), Дэвидсон, Мариаппа (Невилл, 58’), Роулз, Грант (Попович, 86’), Родуэлл (Санчез, 58’), Каммингс (Куол, 57’), Пенья (Нинкович, 58’), Касерес (Бумаль, 79’), О’Ши, Пископо (Иранкунда, 64’).

«Барселона»: тер Штеген (Тенас, 46’), Араухо, Алвеш, Умтити (Мармол, 73’), Бальде (Альба, 62’), Бускетс (Яндро, 79’), Гави (де Йонг, 73’), Траоре (Фати, 73’), Дембеле, Де Йонг, Санз (Аранда, 62’).