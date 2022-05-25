Вашингтон, 25 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Шансы на возрождение иранской ядерной сделки 2015 года невелики, и если соглашение не будет достигнуто, Вашингтон будет готов ужесточить санкции против Тегерана, заявил 25 мая специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли во время дачи показаний в Конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

«Мы не достигли соглашения с Ираном, и перспективы возобновления сделки крайне невелики», — цитирует его Reuters.

По словам Мэлли, если соглашение не удастся воскресить, то США будут готовы «продолжить соблюдать и ужесточать санкции» и «решительно реагировать на любую иранскую эскалацию совместно с Израилем и своими региональными партнерами».