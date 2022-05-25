Вашингтон, 25 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Кейтлин Дженнер (в прошлом спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер) не присутствовала на свадьбе падчерицы Кортни Кардашьян и её возлюбленного, музыканта Трэвиса Баркера. Об этом 25 мая пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Web Summit Кейтлин Дженнер

По словам инсайдера издания, Дженнер не пригласили на свадьбу, так как Баркер и Кардашьян хотели скромную церемонию. Как отмечают источники, пара и сама Кейтлин Дженнер не обижены друг на друга.

ИА REGNUM напоминает, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились 16 мая 2022 года. Неофициальное торжество состоялось 21 мая в Италии.