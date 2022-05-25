Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» (входит в ОСК) спустил на воду рыболовецкий траулер-процессор проекта 170 701 «Капитан Брейхман». Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь» Траулер-процессор «Капитан Брейхман»

«Несмотря ни на какие санкции, мы продолжаем обновлять флот. Это на самом деле одно из самых современных судов промысловых во всем мире. Оно может перерабатывать продукцию безотходно. И, конечно же, условия труда, что важно, будут замечательные», — подчеркнул на церемонии глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Морозильный траулер стал четвёртым в серии судов данного проекта, которые уже спустили на воду. Их изготавливают для группы компаний «Норебо». Председатель Совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко отметил, что петербургское судостроение продолжает дело Петра I. Полтавченко добавил, что заводы ОСК помогут и дальше развивать рыбную промышленность.

После спуска на воду на траулере еще предстоит провести достроечные работы и монтаж рыбофабрики.

Напомним, «Северная верфь» изготавливает для «Норебо» серию из десяти судов. В Северный бассейн компания отправит на добычу рыбы шесть траулеров, а в Дальневосточный — четыре.