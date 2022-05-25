Махачкала, 25 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Дагестане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 30 граждан. Они отдали аферисту, представлявшемуся сотрудником администрации Махачкалы, в общей сложности 42 млн рублей. В совершении этого преступления обвиняют 32-летнего жителя Махачкалы, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Начиная с 2017 года, «обвиняемый, представляясь сотрудником администрации города Махачкала, мошенническим путем реализовал квартиры 30 гражданам, которые принадлежат администрации города по муниципальной адресной программе «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Пресекли мошенничество, совершенное в особо крупном размере лишь в 2021 году.

Наказание подозреваемому вынесет суд, куда передано расследованное уголовное дело.

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