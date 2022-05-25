Хабаровск, 25 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. 25 мая в Хабаровске на «Стадионе имени Ленина» футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в первом матче за выход в Российскую Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками» со счетом 1:0.

ФК «Химки»

Единственный мяч на четырнадцатой минуте встречи забил 26-летний центральный защитник сборной Республики Конго Эммерсон. Голевую передачу на свой счет записал Камран Алиев.

Составы команд:

«СКА-Хабаровск»: Владимир Сугробов, Эммерсон, Денис Фомин, Никита Шищенко, Михаил Гащенков, Давид Караев (Владислав Брагин, 80’), Камран Алиев (Александр Гаглоев, 83’), Роман Мануйлов (Михаил Тихонов, 75), Ираклий Квеквескири, Дзамболат Цаллагов, Георгий Гонгадзе.

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Гия Григалава, Брайан Идову, Денис Глушаков, Александр Филин, Кирилл Боженов, Неманья Главчич (Александр Долгов, 58’), Илья Кухарчук (Максим Жумабеков, 58’), Бутта Магомедов.