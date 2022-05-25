Бузэу, , 18:07 — REGNUM В ходе плановых тренировок на военном аэродроме Бобок в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии погиб офицер румынской армии. Об этом 25 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Парашют

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня в 14:00 мск во время отработки упражнений по десантированию парашютистов.

Предполагается, что парашют 38-летнего капитана Космину Скорци не раскрылся, в результате чего военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Ведется расследование обстоятельств трагедии.

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