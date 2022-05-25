Москва, 25 мая 2022, 18:04 — REGNUM Выплаты военным должны быть пересмотрены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты… их нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу доллара в данном случае. А доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Поэтому нужно всё это пересчитать и осуществить эти выплаты. Это касается всех социальных вопросов», — заявил Путин.