Вашингтон, 25 мая 2022, 18:14 — REGNUM Все 19 детей, ставшие жертвами стрельбы в начальной школе в американском штате Техас, были учащимися одного класса, сообщает 25 мая Reuters
Стрелок забаррикадировался в классе и оставался там до тех пор, пока офицеры полиции не ворвались в класс и не убили его, сообщил представитель департамента общественной безопасности Техаса Крис Оливарес.
Стрелком оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который перед тем, как отправиться в школу, выстрелил в свою бабушку и разбил машину. Пожилая женщина выжила, но находится в критическом состоянии.
Напомним, что в связи с произошедшей трагедией президент США Джо Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.
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