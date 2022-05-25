Вашингтон, 25 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Все 19 детей, ставшие жертвами стрельбы в начальной школе в американском штате Техас, были учащимися одного класса, сообщает 25 мая Reuters

Tyler Merbler Статуя Свободы плачет

Стрелок забаррикадировался в классе и оставался там до тех пор, пока офицеры полиции не ворвались в класс и не убили его, сообщил представитель департамента общественной безопасности Техаса Крис Оливарес.

Стрелком оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который перед тем, как отправиться в школу, выстрелил в свою бабушку и разбил машину. Пожилая женщина выжила, но находится в критическом состоянии.

Напомним, что в связи с произошедшей трагедией президент США Джо Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.