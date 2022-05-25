Тюмень, 25 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Тюмени организована проверка по факту гибели мужчины на строительстве многоквартирного дом по ул. Селекционная. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Life-Of-Pix Строитель

Трагедия произошла 25 мая 2022 года. При ведении строительных работ на 28-летнего строителя упала бетонная балка с высоты пятого этажа. Мужчина скончался на месте.

Следователями на месте происшествия проведён осмотр, назначен комплекс экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 24 мая 2022 года во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани 29-летний строитель сорвался с крыши и погиб.