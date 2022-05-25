Новосибирск, 25 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании в рабочем посёлке Мошково, прекращено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, в салоне которого в качестве пассажиров находились Руслан К. и Илькин И., в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его действия признаны законными», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, 28 мая 2021 года сотрудники ДПС хотели остановить автомобиль на трассе, но водитель проигнорировал требование. Началось преследование, машина была остановлена возле гостиницы в Мошково. Во время задержания один из мужчин оказал сопротивление, произошёл случайный выстрел из табельного оружия. Мужчина скончался в больнице.

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