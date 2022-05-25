Ярославль, , 17:58 — REGNUM Директор театра имени Фёдора Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин покидает свой пост в связи с переходом в Московский художественный театр им. Чехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в театре.

Айрат Тухватуллин Facebook Айрата Тухватуллина

Как сообщает «Московский комсомолец», 25 мая Тухватуллина представили в МХТ. Между тем из Волковского театра в Ярославле он пока не уволился, официально о его уходе труппе не объявлено.

По словам источника, Айрат Тухватуллин закончит текущий театральный сезон и передаст дела новому директору ярославского театра. Кто им будет, пока неизвестно.

Тухватуллин руководил ярославским театром с 23 января 2020 года.

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