Владикавказ, , 17:58 — REGNUM В Северной Осетии планируется построить первую канатную дорогу на курорте «Мамисон» до конца 2024 года. Всего на этом курорте запланировано строительство 18 канатных дорог. Об этом сообщила 25 мая и. о. председателя комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Мадина Тебиева.

Канатная дорога

«К 2024 году планируется завершить строительство первой канатной дороги. Реализация проекта находится на контроле главы республики», — цитирует чиновницу ТАСС.

В настоящее время, по словам Тебиевой, разработано 23 туристических направления, среди которых проекты в сфере культурно-познавательного и экскурсионного туризма. В стадии согласования находится также новый национальный межрегиональный маршрут, связывающий Северную Осетию со Ставропольем и Кабардино-Балкарией.

Ранее сообщалось, что первых туристов всесезонный курорт «Мамисон» встретит в 2023–2024 годах.

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