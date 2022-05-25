Москва, 25 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Ко всем военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, нужно относиться как к героям. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с бойцами, раненными в ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они все герои. Именно так — каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идёт на это сознательно, и относиться нужно именно так, как к героям», — заявил Путин.