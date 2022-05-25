Вашингтон, 25 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Калифорнийский университет UCLA выплатит в общей сложности $700 млн сотням жертв сексуального насилия со стороны гинеколога-онколога Джеймса Хипса, сообщает 25 мая The Washington Post.

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В соответствии с новым решением 312 женщин получат в общей сумме $374,4 млн. Ранее университет согласился выплатить $241,2 млн для урегулирования исков от 201 женщины. Помимо этого, в 2021 году университет уже выплатил бывшим пациенткам Хипса $73 млн.

Напомним, ранее жертвы сексуальных домогательств со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара достигли мирового соглашения на сумму $380 млн с Федерацией гимнастики и Олимпийским и Паралимпийским комитетом США (USOPC) после пятилетней судебной тяжбы.