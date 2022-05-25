Владимир, , 17:49 — REGNUM Мэр города Владимира Андрей Шохин и его супруга отчитались о доходах за 2021 год. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Владимир Иван Шилов © ИА REGNUM

За год Шохин заработал 2 млн 674 тыс. рублей — почти на 800 тысяч меньше, чем в 2020 году. Доход его супруги составил 4 млн 73 тыс. рублей.

В собственности у Шохина находятся земельный участок и квартира, а также доли ещё одной квартиры и нежилого помещения. В пользовании у него — металлический гараж и земельный участок для гаража.

Супруге мэра Владимира принадлежат два земельных участка, три квартиры и гаражный бокс, а также автомобиль Mercedes Benz GLC 300d. В пользовании у неё находится ещё одна квартира.