Бишкек, 25 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. «Киргизские железные дороги» сообщают том, что планируют возобновить движение пассажирских поездов международного сообщения из Киргизии в Россию уже летом 2022 года.

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Отправка пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту «Бишкек — Казань» начнётся с 6 июня и будет осуществляться один раз в неделю, по маршруту «Бишкек — Самара» — начнётся с 8 июня и будет проходить два раза в неделю, а по маршруту «Бишкек — Новосибирск» — начнётся с 9 июня и будет проводиться раз в восемь дней.

Отмечается, что для пересечения границы Казахстана, в том числе и для транзитного следования, пассажирам поездов необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи которого прошло не более 72 часов.

Для прибытия в Россию для граждан Киргизии и других государств-членов Евразийского экономического союза подтверждение отрицательного результата анализа на коронавирус не требуется.