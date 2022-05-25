Череповец, Вологодская область, 25 мая 2022, 17:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие».
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Президент России в приветственной телеграмме высказал уверенность, что форум пройдёт в «созидательном, конструктивном ключе» и пожелал успехов его участникам.
Первый этап форума «Экосистема» стартовал сегодня под Череповцом. Форум продлится четыре дня. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), где соберутся вовлеченные в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ — всего ожидается около 3500 участников онлайн и оффлайн.
Форум пройдет одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция будет доступна всем желающим в группе ВКонтакте.
В программе форма — обсуждение актуальных вопросов экологии и природопользования, взаимоотношения бизнеса и природоохранных организаций, а также просветительская программа с участием экспертов «УТ — академии Российского союза туриндустрии» (Академии устойчивого туризма).
Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдет в Камчатском крае в сентябре.
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