Череповец, Вологодская область, , 17:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие».

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Президент России в приветственной телеграмме высказал уверенность, что форум пройдёт в «созидательном, конструктивном ключе» и пожелал успехов его участникам.

«Эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития каждого государства, влияет на сохранение флоры и фауны нашей планеты, а главное — на качество жизни людей. Сегодня перед нами стоят серьёзные, масштабные задачи, главные из которых — рачительное, бережное использование природных ресурсов, совершенствование инфраструктуры для грамотного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на передовые технологии, формирование в обществе, особенно у молодёжи, экологической культуры», — говорится в телеграмме.

Первый этап форума «Экосистема» стартовал сегодня под Череповцом. Форум продлится четыре дня. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), где соберутся вовлеченные в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ — всего ожидается около 3500 участников онлайн и оффлайн.

Форум пройдет одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция будет доступна всем желающим в группе ВКонтакте.

В программе форма — обсуждение актуальных вопросов экологии и природопользования, взаимоотношения бизнеса и природоохранных организаций, а также просветительская программа с участием экспертов «УТ — академии Российского союза туриндустрии» (Академии устойчивого туризма).

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдет в Камчатском крае в сентябре.

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