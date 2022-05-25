Бишкек, , 17:43 — REGNUM Председатель Национального банка Нурбек Жениш на заседании парламента Киргизии рассказал о причинах произошедшего за последние недели резкого снижения курса доллара США относительно национальной валюты республики.

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По его словам, продолжающееся падение курса американской валюты в Киргизии в первую очередь связано с ситуацией в России.

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«Российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару США. Большинство же денежных переводов, а именно 95% от их общего объёма, поступают в нашу страну от мигрантов, работающих в России», — пояснил глава финансового регулятора.

Также Нурбек Жениш сообщил о том, что отчасти на снижение курса американской валюты относительно киргизского сома повлияла деятельность Нацбанка Киргизии по регулированию внутреннего валютного рынка страны.

Отметим, что по сравнению с началом апреля 2022 года официальный курс доллара США в Киргизии упал на 14,2% — с 92,7 до 79,5 сома за $1. А курс евро за тот же период снизился на 15,8% — со 100,7 до 84,8 сома за €1.

В то же время курс российского рубля вырос на 35% — с 1 до 1,35 сома за рубль.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году киргизские трудовые мигранты перевели из России в Киргизию через различные системы денежных переводов почти $2 млрд 691 млн (около 153,3 млрд рублей по текущему курсу).

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