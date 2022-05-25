Рига, 25 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. С 2025/2026 учебного года все дети во всех школах и гимназиях Латвии будут учиться только на латышском языке. Об этом в эфире латвийского телеканала TV24 заявила министр образования и науки страны Анита Муйжниеце.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Латышизацию русскоязычного образования в стране она объяснила тем, что в стране один государственный язык, и поэтому каждый ребенок, который живет и учится в Латвии, должен выучить латышский, чтобы «потом он или она могли пользоваться теми же медиаканалами, общаться с людьми в Латвии и получать те же возможности, что и латыши».

Тотальный переход на один язык обучения в стране, где 40% населения является русскоязычным, она аргументировала принципами «патриотизма» и важностью создания единого общества: «На мой взгляд, единое общество невозможно, если мы будем сортировать детей по языковому принципу, на котором они общаются, и предусмотреть другую систему образования в соответствии с этим языком».

Это один из важных шагов по воспитанию патриотизма, убеждена министр от националистической Новой консервативной партии Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, латвийские, международные и европейские правозащитные организации, институты власти Евросоюза, МИД и руководство России неоднократно критиковали и указывали на недопустимость принудительной латышизации образования нацменьшинств в Латвии. Все эти обращения и критика властями страны игнорируются в течение последних 30 лет.