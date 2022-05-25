Черкесск, , 17:42 — REGNUM Празднование 100-летия республики используют как импульс к улучшению качества жизни людей. В преддверии юбилея в республике проводятся масштабные работы по строительству новых предприятий, ремонту более 100 социальных, спортивных и инженерных объектов и обновлению инфраструктуры. Об этом было сказано в ходе совещания при главе региона Рашиде Темрезове, посвященном обсуждению исполнения плана мероприятий юбилейного года.

Карачаево-Черкесия UFC111

«Важный акцент мы делаем на социально-экономическом развитии региона, открытии новых производств, улучшении инженерной инфраструктуры, и год 100-летия Карачаево-Черкесии станет хорошим импульсом в решении наших первоочередных задач по улучшению качества жизни людей», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

В ходе совещания были заслушаны отчеты о ходе строительства и капремонта социальных, спортивных и инженерных объектов и объектов дорожной инфраструктуры. В юбилейный год в Карачаево-Черкесии также откроются семь новых производств в сфере сельского хозяйства, гидроэнергетики, производства строительных материалов.

Напомним, 100-летие Карачаево-Черкесии отмечала республика в январе 2022 года. При этом весь 2022 год является для региона юбилейным.

Читайте также: Владимир Путин поздравил Карачаево-Черкесию со 100-летием республики