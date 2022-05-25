Юбилей Карачаево-Черкесии станет импульсом к улучшению качества жизни людей
Черкесск, 25 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Празднование 100-летия республики используют как импульс к улучшению качества жизни людей. В преддверии юбилея в республике проводятся масштабные работы по строительству новых предприятий, ремонту более 100 социальных, спортивных и инженерных объектов и обновлению инфраструктуры. Об этом было сказано в ходе совещания при главе региона Рашиде Темрезове, посвященном обсуждению исполнения плана мероприятий юбилейного года.
В ходе совещания были заслушаны отчеты о ходе строительства и капремонта социальных, спортивных и инженерных объектов и объектов дорожной инфраструктуры. В юбилейный год в Карачаево-Черкесии также откроются семь новых производств в сфере сельского хозяйства, гидроэнергетики, производства строительных материалов.
Напомним, 100-летие Карачаево-Черкесии отмечала республика в январе 2022 года. При этом весь 2022 год является для региона юбилейным.
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