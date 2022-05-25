Бухарест, 25 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Правительство Румынии на своем заседании 25 мая утвердило в окончательной редакции Национальную стратегию безопасности дорожного движения (НСБДД) на 2022 – 2030 годы, предусматривающую модернизацию основных автомобильных дорог на всей румынской территории. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Трасса

Согласно официальной информации, в ходе реализации проекта будут отремонтированы более двух тысяч километров аварийных участков шоссе, проведено бетонирование защитных ограждений, а также установлены 1000 ограничителей скорости, 300 мобильных радаров и 500 видеокамер. Кроме того, планируется увеличить количество осветительных приборов (фонарей) вдоль обочин.

«С помощью указанной стратегии мы хотим сократить на 50% количество смертей и серьезных травм в результате дорожно-транспортных происшествий», – резюмировал министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. Общая сумма выделяемых средств составляет €617 млн. Первый этап соответствующих работ стартует 1 июля.