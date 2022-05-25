Бухарест, 25 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Правительство Румынии на своем заседании 25 мая утвердило в окончательной редакции Национальную стратегию безопасности дорожного движения (НСБДД) на 2022 2030 годы, предусматривающую модернизацию основных автомобильных дорог на всей румынской территории. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Трасса

Согласно официальной информации, в ходе реализации проекта будут отремонтированы более двух тысяч километров аварийных участков шоссе, проведено бетонирование защитных ограждений, а также установлены 1000 ограничителей скорости, 300 мобильных радаров и 500 видеокамер. Кроме того, планируется увеличить количество осветительных приборов (фонарей) вдоль обочин.

«С помощью указанной стратегии мы хотим сократить на 50% количество смертей и серьезных травм в результате дорожно-транспортных происшествий», резюмировал министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. Общая сумма выделяемых средств составляет 617 млн. Первый этап соответствующих работ стартует 1 июля.