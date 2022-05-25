Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Территория Санкт-Петербурга официально расширяется на 135 гектаров за счет новых искусственных территорий. Соответствующий законопроект приняли в целом депутаты Законодательного собрания 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Береговая линия Финского залива Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Расширение территории произошло за счёт появления новых земельных участков на намывах вдоль побережья Финского залива. Закон коснулся трёх искусственно созданных участков. По своей территории они составили от 166 тыс. до одного миллиона квадратных метров. На новых участках построены жилые, социальные или промышленные объекты, в том числе порт «Бронка».

Проект закона приняли в целом. За него проголосовали 46 депутатов.

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