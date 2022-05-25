Бишкек, 25 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Киргизии онкологические заболевания выявили у 32 детей. Об этом заявил завотделением Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков на пресс-конференции 25 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, из-за пандемии коронавируса в 2021 году многие родители не приводили детей в больницы, а потому за весь прошлый год в республике диагностировали лейкоз только у 48 детей.

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Также представитель центра отметил, что за минувший год в Киргизии зарегистрировали 11 случаев смерти детей из-за последствий онкозаболеваний, а годом ранее в стране насчитали 28 таких случаев.

«В 2022 году ожидается рост смертности среди детей с онкологическими заболеваниями», — подытожил Султан Стамбеков.

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