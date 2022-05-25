Челябинск, 25 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, этот гражданин действовал в 2017–2020 годах. Он проводил собрания организации и т.д.

Преступные действия были пресечены сотрудниками областного управления ФСБ. Решается вопрос об избрании руководителю меры пресечения и предъявлении обвинения.