Симферополь, 25 мая 2022, 17:34 — REGNUM Английский язык следует исключить из школьной программы в России. Такое мнение журналистам высказал 25 мая председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Буквы английского алфавита
Буквы английского алфавита
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Константинов высказал уверенность, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно» — изучение языка делает ребёнка заложником.

«Он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!» — приводит ТАСС слова Константинова.

Спикер Госсовета напомнил, что Англия многие столетия воевала с Россией, однако «мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает».