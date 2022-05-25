Рига, 25 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. После отказа гостиниц и предприятий гостиничного бизнеса Латвии в размещении и содержании военных беженцев с Украины полиция страны занимается срочным расселением сотен человек. Об этом заместитель начальника полиции самоуправления Риги Андрей Аронов сообщил на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По его словам, из-за сокращения поддержки 570 украинских беженцев в Риге за короткие сроки необходимо переселить в другие места. 24 мая удалось найти способ переселить 200 беженцев, 25 мая будут переселены еще 200, а оставшиеся — к понедельнику, 30 мая 2022 года.

Аронова признал, что после известия о том, что людям придется покинуть гостиницы, среди беженцев возникла паника. Сотрудники муниципальной полиции и рижская социальная служба пытаются донести до беженцев, что они не останутся без крова и никого не выселят на улицу, отметил представитель столичной полиции.

Сообщается, что за три месяца специальной военной операции России на Украине украинским гражданам только в Риге выплачено пособий на сумму 4,76 млн евро. Украинским беженцам также выдана 10 771 SIM-карта для мобильных телефонов и 11 873 электронных абонемента для проезда в общественном транспорте столицы Латвии.