Салехард, 25 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. На Ямале запрещена рыбалка до 16 июня — до официального начала летней путины. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Запрет на вылов белорыбицы действует от мыса Салемал до мыса Ангальский в Салехарде, в протоке Хаманельская Обь от мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надымская Обь от мыса Сандиба до мыса Салемал.

Отмечается, что запрет на вылов рыбы после освобождения рек ото льда вводится для пропуска рыбы к местам нереста. Пойманные с поличным нарушители ограничений будут оштрафованы.