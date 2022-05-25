Москва, 25 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Большинство крупнейших международных террористических организаций образованы при участии США или используются Вашингтоном в его интересах, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он отметил, что легче перечислить те террористические организации, которые не связаны с Вашингтоном и спецслужбами США.

«Сегодня легче сказать, какая из крупнейших международных террористических организаций не возникла при американском содействии. США широко используют их в качестве инструмента геополитического противоборства, в том числе с нашей страной. Ещё в середине 1980-х под контролем американских спецслужб для противодействия Советскому Союзу на афганской земле была создана «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 1990-х США для влияния в Афганистане и Центральной Азии создали движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руководствуясь своими якобы «национальными интересами», США вооружённым путём свергали неугодные режимы в Ливии, Ираке, пытались сделать это в Сирии. И основной ударной силой во всех случаях выступают радикальные группировки, дальнейшее объединение которых привело к созданию террористического монстра под названием «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вслед за «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вышедшего из-под контроля американцев. Известно и про тёплые отношения Вашингтона с неонацистскими головорезами на Украине», — отметил Николай Патрушев.