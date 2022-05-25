Нижний Новгород, 25 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Май 2022 года в Нижегородской области может оказаться самым холодным за последние 80 лет. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холод

По мнению специалиста, последний холодный май в области «был в 2017 году, в регионе шел мокрый снег и были метели».

«Май 2022 года скорее всего побьет этот рекорд. Самый холодный май был в 1941 году, когда лег снег, до такого последний месяц весны текущего года не дотянет. В ближайшие дни в Нижегородской области ожидается дождь и мокрый снег», — цитируют Мокееву «Аргументы и факты — Нижний Новгород».