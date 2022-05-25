Череповец, Вологодская область, 25 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на открытии молодежного экологического форума «Экосиситема», проходящего 24–28 мая в Череповце, рассказал, что вторая часть форума пройдет в сентябре в Камчатском крае.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

«Камчатка — настоящая жемчужина нашей страны, место, которое надо защищать и охранять всеми возможными способами, центр притяжения и место силы. И те из Вас, кому посчастливится поехать на Камчатку, вернутся оттуда замотивированными на природоохранную деятельность, получат мощный импульс для своего развития», — отметил Сергей Новиков, обращаясь к участникам форума.

В целом государство тратит большие ресурсы для того, чтобы замотивировать молодежь на природоохранную деятельность, рассказал также Сергей Новиков.

По его словам, Фонд президентских грантов поддерживает много проектов экологической тематики. Но помимо «инструментальных» инициатив, то есть таких, при которых очень много надо делать руками, очень важны и просветительские инициативы. Например, Институт развития интернета (ИРИ), созданный для поддержки подобных проектов в сети, в киберпространстве, поддержал много проектов, направленных на распространение знаний о природоохранной деятельности, на популяризацию волонтерских практик, которые просвещают прежде всего молодое поколение, несут то самое «разумное, доброе, вечное» для различных возрастных групп. Например, недавно ИРИ профинансировал проект «Кругосветка со Смешариками» с участием мастера российского ТВ Николая Дроздова, сооснователя и соавтора, многолетнего ведущего программы «В мире животных».

В заключение своего приветствия начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков пожелал участникам форума «узнать много нового, создать сетевое сообщество, завести большое количество друзей и единомышленников.,

«И самое главное — найти своих, чтобы вы, работая в различных регионах страны, понимали, что Вы в стране не одни, что вы представляете большую силу, которая может реализовать самые смелые природоохранные инициативы», — завершил свое выступление Сергей Новиков.

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В программе форма — обсуждение актуальных вопросов экологии и природопользования, взаимоотношения бизнеса и природоохранных организаций, а также просветительская программа с участием экспертов «УТ — академии Российского союза туриндустрии» (Академии устойчивого туризма).