Махачкала, 25 мая, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ЧП на железной дороге в районе Махачкалы. Переходившая пути девушка по касательной столкнулась с грузовым составом, получив травмы. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили 25 мая в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

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«24 мая 2022 года в дежурную часть Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Махачкала — Тарки грузовым поездом травмирована 19-летняя местная жительница», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшей оказана медицинская помощь. В МВД сообщили, что по предварительным данным, инцидент случился из-за несоблюдения девушкой правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Ряд СМИ сообщает о том, что в момент происшествия девушка была в наушниках, поэтому не слышала звук приближающегося состава.