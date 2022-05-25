Москва, 25 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Новый глава МЧС Александр Куренков является эффективным управленцем. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин в штаб-квартире Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Александр Вячеславович начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности. Затем длительное время работал в Федеральной службе охраны. Последнее место работы — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Это уровень заместителя министра. Теперь он поднимется на ещё одну ступеньку в своей профессиональной карьере», — заявил Путин.

«Не карьерист в плохом смысле слова. Он служака. Знает то дело, за которое берётся, досконально. Умеет погружаться. Умеет выстроить отношения в коллективе», — указал он.