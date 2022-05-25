Москва, 25 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, «участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», будет наказываться лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Наказываться будет и осуществление гражданином Российской Федерации конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями, то есть за шпионаж — лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Относятся к государственной измене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации.

Наказание вводится за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности страны — до семи лет лишения свободы.

Принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства, отметили авторы.