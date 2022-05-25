Москва, , 17:22 — REGNUM Истинной целью англосаксов, которая не меняется веками, является построение системы их господства над миром, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Макдональд — господин the cardinal de la ville

Всё это прикрывается разговорами о демократии, правах человека и прочем, отметил он.

«Стиль англосаксов не меняется веками. Так и сегодня они продолжают диктовать свои условия миру, хамски попирая суверенные права государств. Прикрывая свои действия словами о борьбе за права человека, свободу и демократию, на самом деле реализуют доктрину «золотого миллиарда», предполагающую, что процветать в этом мире может ограниченное количество людей», — сказал Патрушев.

«Удел же остальных, как они считают, гнуть спину во имя их цели», — подчеркнул секретарь Совета Безопасности России.

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