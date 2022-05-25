Железногорск, Курская область, , 17:21 — REGNUM В городе Железногорске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, подозреваемых в вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Наказание ребенка Цитата м/ф «Малыш и Карлсон». реж. Борис Степанцев. 1968. СССР

По версии следствия, в январе 2022 года, две женщины, одной из которых 36 лет, другой — 41 год, находились в гостях у знакомого и вовлекли несовершеннолетнюю девочку в кражу. Она по указанию женщин украла из этой квартиры ноутбук, три тысячи рублей наличными и банковскую карту, с которой она сняла 13 тыс. 800 рублей. Похищенное имущество она передала женщинам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления». Ведётся расследование.