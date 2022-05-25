Москва, , 17:20 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева примет участие в шоу-эксперименте на «Пятнице!». Информация об этом появилась в телеграм-канале вещателя 25 мая.

Настя Ивлеева

Шоу будет называться «Сердце Ивлеевой». В рамках проекта 50 мужчин со всей страны разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента попробуют покорить сердце блогера. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Ранее телеканал «Пятница!» объявил о старте кастинга на реалити-шоу «Отсидевшая в 16». Проект направлен на то, чтобы «помочь человеку, который оступился».

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