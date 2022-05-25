Вашингтон, 25 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Подросток, устроивший стрельбу в школе в Техасе, часто становился объектом насмешек со стороны сверстников и испытывал проблемы в отношениях с матерью, выяснило издание The Washington Post, опросив одноклассников и соседей подростка.

OUCHcharley Обида

Вечером 24 мая в Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. В результате этого погибли 22 человека, 19 из которых были детьми.

Одноклассник Рамоса рассказал, что в детстве ребенок был замкнут и стеснителен. Со временем он окончательно закрылся в себе, так как одноклассники начали часто над ним шутить из-за пухлых губ и проблем с речью. Однажды Рамос выложил в соцсети фотографию с подводкой на глазах, после чего его начали грубо обзывать.

Соседи Сальвадора часто наблюдали, как он ссорился с матерью, которая растила сына без отца. Отмечается, что у нее были проблемы с наркотиками, что еще сильнее усложняло жизнь мальчика.

Одноклассники подростка, который сильно отставал по школьной программе, также рассказали, что несколько месяцев назад он выложил в социальной сети фотографии оружия, которое он купил на 18-летие.