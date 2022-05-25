Таллин, 25 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Таллинская управа направила в городское собрание проект второго дополнительного бюджета на 2022 год, согласно которому общий объем бюджета столицы увеличится на 30 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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С принятием дополнительного бюджета уточненный объем бюджета города Таллина на 2022 год превысит 1 млрд евро. По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, несмотря на эпидемию коронавируса и непростые времена, финансовое положение города является относительно хорошим, что позволяет поддержать горожан в условиях ускоряющегося роста цен.

Второй дополнительный бюджет увеличивает расходы социальной сферы в общей сложности на 9,7 млн евро, из которых мера поддержки, направленная на смягчение повышения цен на энергоносители, составляет 5,7 млн евро.

Среди прочего предусмотрено создание резерва для компенсации расходов на энергоносители для городских учреждений, размер которого составит 18 млн евро — это позволит подготовиться к повышению тарифов в осенне-зимний период, отметил Кылварт.

В то же время в результате принятия нового бюджета Таллина в 2022 году объем инвестиционной деятельности будет сокращен в общей сложности на 12,2 млн евро.