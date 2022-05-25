Екатеринбург, 25 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заплатит штраф за неуважение к власти. Такое решение вынес Октябрьский райсуд Екатеринбурга в среду, 25 мая.

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Размер штрафа составил 85 тыс. рублей. Поводом для такой меры стала одна из записей Ройзмана в соцсети, касающаяся деятельности главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее его несколько раз оштрафовали за дискредитацию действий российской армии.